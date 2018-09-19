ويفتتح الفريق الملكي حامل لقب آخر 3 نسخ من البطولة مشواره الأوروبي، الأربعاء، عندما يستضيف روما الإيطالي في المجموعة السابعة.

وبالمشاركة في دوري المجموعات، يحصل ريال مدريد على 15.15 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، مثل كل الفرق الـ32 المتنافسة في هذا الدور، بزيادة 20 بالمئة عن الموسم الماضي.

لكن "البلانكو" سيحصل أيضا على مكافأة تقدر بـ35.45 مليون يورو، بناء على نتائجه في البطولة خلال المواسم السابقة، حسب نظام اليويفا لتوزيع إيرادات البطولة على فرق دوري المجموعات.

وكان الاتحاد الأوروبي قد خصص مكافآت قدرها 585 مليون يورو للفرق المشاركة في دوري المجموعات، سيمنحها لها بناء على تصنيف وضعه اليويفا للفرق من 1 إلى 32، وبحكم التاريخ يحتل ريال مدريد، الذي توج باللقب 13 مرة، المركز الأول.

وتم تقسيم المبلغ إلى أسهم قيمة الواحد منها 1.1 مليون يورو، وسيحصل صاحب المركز الأول، ريال مدريد، على 32 سهما، على أن يقل هذا العدد بمقدار سهم واحد كلنا هبطنا درجة في الترتيب لأسفل، بحيث يحصل صاحب المركز 32 على سهم واحد (1.1 مليون يورو).

وخصص الاتحاد الأوروبي مبلغ مليار و900 مليون يورو لتوزعها على الأندية المشاركة بحسب ما ستقدمه خلال البطولة، وهو أكثر بـ500 مليون عن المبلغ السابق.

وسيصل مجموع الجوائز المالية للفريق الذي سيتوج باللقب لأكثر من 70 مليون يورو، وقد يرتفع هذا الرقم إلى 100 مليون يورو أو أكثر في حال فوز فريق من الصف الأول بالبطولة، مثل ريال مدريد.