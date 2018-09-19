وخلال مباراة برشلونة الإسباني مع ضيفه إيندهوفن سجل البرغوث ثلاثة أهداف في المباراة التي انتهت لصالح البلوغرانا 4- 0، ليكون هذا ثامن هاتريك لميسي في هذه البطولة الأوروبية العريقة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الساحر الأرجنتيني "فض التعادل" مع صاروخ ماديرا، بعدما كان متعادلين في عدد مرات تسجيل الهاتريك بسبع مرات لكل منهما.



ولكن يبقى رونالدو هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا حتى الآن برصيد 120 هدفا، فيما أصبح رصيد ميسي 106 أهداف.



كما أن رونالدو هو من سجل أكثر أهداف في بطولة واحدة، إذ سجل في موسم 2014 17 هدفاً، ثم في موسم 2016 عندما سجل 16 هدفاً، ثم في موسم 2018 عندما سجل 15 هدفا، يليه الإيطالي خوسيه ألتافيني الذي سجل 14 هدفاً في موسم 1963، بجانب ميسي الذي سجل 14 هدفاً أيضًا في موسم 2012.