وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن راموس طلب من إنفانتينو منح لاعبي الفريق الذي يفوز بالبطولة خواتم بدلا من الميداليات المعتادة، أسوة بما يحدث في دوري كرة السلة الأميركي (إن بي إيه).

وقالت الصحيفة إن اقتراح النجم الإسباني الدولي غير المسبوق، جاء خلال فيلم وثائقي يرصد لقطات لم تعرض سابقا، في أعقاب فوز الفريق الملكي بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وخلال الفيلم، ظهر راموس مرتديا خاتم احتفالا بالتتويج الـ13 لريال مدريد ببطولته المفضلة، داعيا إنفانتينو إلى منح الأبطال خواتم مشابهة.

واعتبر قائد منتخب إسبانيا أن "هذا يمنح التتويج قيمة أعلى".

يشار إلى أن الاتحاد الأميركي لكرة السلة يمنح لاعبي وطاقم الفريق الفائز في نهائي "إن بي إيه" خواتم، تقديرا لإنجازهم.