وبحسب صحف مصرية، أصيب متولي بأزمة قلبية، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد الإسكندرية، لكنه توفي عقب دقائق من وصوله إلى المستشفى.



وأعلنت صفحة أخبار نادي الاتحاد السكندري على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة الثلاثاء، عقب صلاة الظهر في مسجد العمري بمنطقة كرموز غربي الإسكندرية، ليواري الثرى في مدافن العامود بشارع الرحمة.



ونعى مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة محمد مصيلحي أسرة الراحل إسماعيل متولي، وقدم تعازي أعضاء مجلس الإدارة، ومدير عام النادي، والأجهزة الفنية والإدارية والعاملين في النادي.