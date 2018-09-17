وتأتي تصريحات كلوب عشية لقاء يجمع فريقه مع النادي الباريسي في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وكان نيمار، أغلى لاعب في العالم، تعرض لانتقادات واسعة خلال مونديال روسيا 2018، بعد مبالغته في السقوط أرضا إثر الاحتكاك مع لاعبين منافسين، علما بأنه خاض المباريات بعد غيابه لأشهر عن الملاعب بسبب عملية جراحية لمعالجة كسر في مشط القدم اليمنى.

وقال كلوب: "شاهدت بعض المباريات في كأس العالم، وأعلم أن الناس يتحدثون عن ذلك (...) إلا أن رد فعله طبيعي لأن اللاعبين (المنافسين) يستهدفونه، هذه هي الحقيقة، وهو يريد أن يحمي نفسه. أنا أتفهم ذلك".

وأضاف: "هو لاعب كرة قدم مذهل (...)، لم يكن في كامل لياقته في كأس العالم وحاول أن يتحمل المسؤولية لصالح منتخب بلاده. بلجيكا (التي فازت على السيليساو في ربع النهائي) قدمت مباراة مذهلة ضد البرازيل، لكن لو كان نيمار في لياقته، لكانت البرازيل قد فازت".

وتابع: "كان مصابا وكان عليه أن ينقذ نفسه بعض الشيء. هو ليس راغبا في أن يمثل (في الملعب)، ولو كان كذلك، لما تمكن من مزاولة كرة القدم".

وضم سان جرمان نيمار صيف العام 2017 من برشلونة الإسباني لقاء 222 مليون يورو، ما جعل منه أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم. وفي الفترة نفسها، انضم إلى الفريق الباريسي المهاجم كيليان مبابي قادما من موناكو، في صفقة قدرت قيمتها بـ180 مليون يورو.