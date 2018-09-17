ونجح غريزمان في تحقيق لقب الدوري الأوروبي مع أتليتكو مدريد بالموسم الماضي وكأس العالم مع فرنسا بروسيا هذا الصيف، بالإضافة للفوز بالسوبر الأوروبي مع بداية الموسم الحالي ليصبح خروجه من قائمة الأفضل مفاجأة.

وضمت قائمة جائزة "الأفضل" الثلاثي كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش ومحمد صلاح.

وقال غريزمان لصحيفة "آس" الإسبانية: "بداية هذا الموسم عظيمة بالنسبة لي بعد الفوز بالدوري الأوروبي مع أتليتكو والمساهمة في الفوز بكأس العالم".

وتابع: "في الحقيقة أنا سعيد للغاية واستمتع بكرة القدم في الوقت الحالي سواء بالنادي أو على المستوى الدولي مع لاعبين رائعين والمدربين أيضا".

وبالحديث عن حلمه أوضح غريزمان: "حلمي دائما هو الفوز بالألقاب، وكأس العالم كان حلم الطفولة منذ شاهدت تحقيق لقب 98".

وعن قائمة الأفضل وخروجه من القائمة المختصرة أعرب غريزمان عن استيائه قائلا: "لا شيء لفعله، هذه قائمة الاتحاد الدولي ومن العار عدم وجود أي لاعب فائز بكأس العالم في تلك القائمة".

وتابع: "هناك لاعبون رائعون في فرنسا حققوا نجاحات وساهموا في الفوز مثل كيليان مبابي ونغولو كانتي ورافائيل فاران وحتى أنا راضي عن أدائي في روسيا".