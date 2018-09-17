وصمدت بارمنتييه، المصنفة الثامنة، أمام خمس ضربات ارسال ساحقة من بيجولا وحصلت على نصف نقاط الارسال الثاني لمنافستها لتحصد لقبها الرابع خلال مسيرتها.

وكان لقبها الأول هذا الموسم في بطولة إسطنبول في ابريل نيسان الماضي.

وأنقذت اللاعبة الفرنسية أيضا ثلاث من أربع نقاط لكسر ارسالها بينما كسرت ارسال بيغولا أربع مرات.

وكسرت بيجولا، الساعية للقبها الأول، ارسال منافستها لتتقدم 3-1 في المجموعة الأولى قبل أن تنتفض بارمنتييه.

وعندما كانت النتيجة 5-5 أنقذت بيجولا نقطتين لكسر إرسالها والثانية كانت من إرسال ساحق قبل أن تنجح بارمنتييه في المحاولة الثالثة بضربة أمامية ناجحة لتتقدم 6-5.

وعندما كانت ترسل لحسم المجموعة الأولى عدلت اللاعبة الفرنسية تأخرها من صفر-30 لتحرز أربع نقاط متتالية لتفوز بالمجموعة بفضل ضربة أمامية ناجحة.

وتقدمت بارمنتييه 4-صفر في المجموعة الثانية واستحقت الفوز بالمباراة عندما أرسلت والنتيجة 5-2 لصالحها.