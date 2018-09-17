وعبر العداء (33 عاما)، خط نهاية السباق البالغة مسافته 42.195 كلم، في ساعتين ودقيقة و39 ثانية، أقل بدقيقة و18 ثانية عن الرقم السابق، الذي حققه مواطنه دينيس كيميتو قبل 4 أعوام.

وهو التحسن الأكبر، الذي يحقق على رقم قياسي للماراثون، منذ حطم الأسترالي، ديريك كلايتون، الرقم بفارق دقيقتين و23 ثانية عام 1967.

وقال كيبتشوغ حامل ذهبية السباق في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016: "كلمات الوحيدة هي (شكرا)".

وأضاف العداء، الذي تصدر السباق بعد الأمتار المئة الأولى: "كنت مستعدا لخوض سباقي الخاص بشكل مبكر، لذا لم أفاجأ عندما وجدت نفسي وحيدا (بعيدا من المتسابقين الآخرين). تدربت بشكل جيد من أجل هذا السباق ولدي ثقة كاملة ببرامج مدربي. أنا سعيد بشكل لا يصدق لتمكني من تحطيم الرقم القياسي العالمي، وأنا لم أتوقف أبدا عن الإيمان بنفسي".

ويعد كيبتشوغ أبرز عدائي الماراثون في العصر الحديث، وهيمن على منافساته منذ مشاركته الأولى في ماراثون هامبورغ عام 2013 بعد مسيرة ناجحة على مضمار ألعاب القوى أحرز خلالها ذهبية بطولة العالم 2003 وفضية 2007 في سباق 5 آلاف م، وفضية أولمبياد بكين 2008 وبرونزية أولمبياد أثينا 2004 في الفئة نفسها.