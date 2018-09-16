واحتاج برونو سيلفا لاعب فاسكو إلى تدخل طبي بعد إصابته في الشوط الثاني، لكن بعد حمله إلى سيارة الإسعاف لم تتمكن من الخروج من أرضية الملعب، وفق "رويترز".

ووسط حالة اندهاش بين 54 ألف مشجع في استاد ماني جارينشا في برازيليا اشترك اللاعبون في دفع السيارة حتى تعود إلى الحياة.

وقال ريفر مدافع فلامنغو لمحطة تلفزيونية: "هذا يحدث للمرة الأولى".

وأضاف: "هذا المشهد يدعو إلى الأسى. كنت أعتقد أن السائق يمزح لكنه قال إنه أوقف المحرك ويحتاج إلى مساعدة. حاولنا دفع السيارة قليلا وانطلقت بعد ذلك".

وفي المباراة ذاتها تقدم فاسكو بهدف عن طريق أندريس ريوس في الدقيقة 27، لكن فلامنغو تعادل بعد مرور ساعة من اللعب بواسطة لويزجوستافو بطريق الخطأ في مرماه بعد ضربة رأس رائعة.

وتعرض دييغو مدافع فلامنغو للطرد بعد مرور 13 دقيقة من الشوط الثاني.

وأنهى فاسكو المباراة بـ10 لاعبين أيضا لأنه كان أجرى تغييراته الثلاثة قبل إصابة لاعبه سيلفا.