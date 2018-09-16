وكان يمكن أن يصبحوا ثلاثة إذا تغلب واتفورد على مانشستر يونايتد لكنه فرط في علامة النجاح الكاملة بخسارته على أرضه.

وتغلب ليفربول 2-1 على توتنهام هوتسبير باستاد ويمبلي ليحقق خمسة انتصارات على التوالي في بداية الموسم لأول مرة منذ 1990-1991 ويتخلص من ذكريات هزيمته القاسية أمام فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم الماضي.

لكن تشيلسي حقق أيضا بداية مثالية بعدما سجل إيدن هازارد ثلاثية في الفوز 4-1 على كارديف سيتي ليتجاوز ليفربول إلى الصدارة بفارق الأهداف.

وبالعودة لتاريخ الكرة الإنجليزية فإن آخر إنجاز مماثل تحقق من قبل ثنائي من الفرق الإنجليزية يعود لموسم 1908-1909. كما حدث قبل ذلك في موسم 1905-1906.