وجاءت المباراة في ختام منافسات الاسبوع الثالث بدوري المناصير للمحترفين لكرة القدم.

وتقدم الفيصلي بهدف لاعبه يوسف الرواشدة قبل أن يتعادل للرمثا المحترف السوري شادي الحموي.

وقامت عدد من الجماهير بعد انتهاء المباراة بالتجمع وإغلاق الطريق العام والاعتداء على بعض الممتلكات.

وقال مصدر من قوات الدرك، إنه على إثر ذلك جرى التدخل بالقوة المناسبة، ومنع الاحتكاك بين جماهير الفريقين، وتم إعادة الأمور إلى طبيعتها.

كما قامت القوة بإلقاء القبض على مجموعة من مثيري الشغب، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.