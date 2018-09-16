وكتب النادي في حسابه على موقع تويتر "قرر مجلس إدارة النادي إقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز بعد المستويات غير المقنعة التي قدمها الفريق من بداية الموسم. وقرر المجلس تكليف المدرب الوطني بندر باصريح لقيادة الفريق في المرحلة الحالية الى أن يتم دراسة كافة الخيارات المتاحة أمام المجلس".

وسجل أهداف القادسية البرازيليون إلتون جوزيه (4) وجورجينيو دي مورا (64) وبيسمارك فيريرا (81) على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ورفع القادسية رصيده إلى 4 نقاط بينما مازال رصيد الاتحاد خاليا من النقاط بعد تلقيه الخسارة الثانية تواليا، علما بأن الاتحاد خسر أيضا مباراة السوبر أمام الهلال ثم تعادل أمام الوصل الإماراتي في كأس العرب للأندية الأبطال.

ولحق الهلال بجاريه الشباب والنصر على قمة الدوري عقب فوزه على مضيفه الرائد 3-1 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

سجل للهلال عبدالله الشامخ بالخطأ في مرماه (41) والإماراتي عمر عبدالرحمن (45) والبرازيلي كارلوس إدواردو (55 من ركلة جزاء) وللرائد المغربي أحمد حمودان (52) .