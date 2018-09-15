ووجهت عشاق ليفربول انتقاداتها إلى السنغالي ماني الذي تجاهل زميله ورفض التمرير له في أكثر من لعبة، رغم وجود المصري في موقع أفضل.

ورغم تحقيق الفريق فوزا مهما بنتيجة 2-1، هو الخامس من أصل 5 مراحل في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن الجماهير لم تبد سعيدة بسبب "الأنانية" التي شابت أداء ماني، مما أضاع على الفريق تسجيل أكثر من هدف كان من الممكن أن يسهل مهمة ليفربول أثناء اللقاء.

وكانت اللقطة التي أثارت غضب الجماهير والمدير الفني يورغن كلوب على حد سواء، عندما رفض ماني إهداء كرة سهلة لصلاح الخالي تماما من الرقابة وفي مواجهة المرمى بموقع يسمح له بالتسجيل بسهولة، وفضّل التمرير لنابي كيتا الذي كان في موقف أصعب.

وتساءل أحد الجماهير على موقع "تويتر": "هل تعارك ماني وصلاح أثناء المران أم ماذا؟ هذه المرة الرابعة أو الخامسة التي لا يمرر فيها ماني".

وكتب آخر: "ماني، أعلم أن صلاح خطف منك الأضواء الموسم الماضي، لكن لا تبتئس. كرة القدم لعبة جماهية. مرر الكرة له".

ويبدو أن أصداء عدم الارتياح بين أوساط الجماهير وصلت اللاعبين الاثنين، اللذين ظهرا في فيديو طريف قبل أيام، بشكل يؤكد أن علاقتهما طيبة.

وسيتعين على كلوب البحث عن حل لمشكلة عدم التعاون بين صلاح وماني، قبل اللقاء المرتقب لليفربول أمام ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي، في مستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا.