وكان سانيه (22 عاما) أحد أبرز المساهمين في تتويج سيتي الموسم الماضي، واختير أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي.

وحقق سيتي 3 انتصارات وتعادل في المراحل الأربع الأولى من البريميرليغ هذا الموسم، ويستعد السبت لاستضافة فولهام في الخامسة.

وفي مباريات هذا الموسم، لم يشارك سانيه أساسيا سوى في مباراة درع المجتمع ضد تشلسي (فاز بها 2-صفر)، وشارك بديلا في المباريات الثلاث الأولى في الدوري، وغاب بشكل كامل عن المباراة الرابعة ضد نيوكاسل (2-1).

وقال المدرب الإسباني "من الطبيعي أن يسأل الناس عنه بعدما حصل الموسم الماضي (..) لغة جسده هي نفسها كما كانت عليه الموسم الماضي، وكان أفضل لاعب شاب في الدوري. لوروا كان مهما جدا، هو مهم جدا، وسيكون مهما جدا بالنسبة إلى النادي".

وأضاف "هو تحد بالنسبة إليه، ليس فقط بالنسبة إليه، بالنسبة إلى الجميع. ثمة العديد من المهاجمين ولاعبي خط الوسط الجيدين، والموسم يتم تقييمه على مدى 11 شهرا، وليس فقط ثلاثة أسابيع أو شهر واحد".

وعزز سيتي تشكيلته هذا الموسم بضم الجناح الجزائري رياض محرز من ليستر سيتي، ليكون زميلا للاعبين من أمثال البرتغالي برناردو سيلفا ورحيم سترلينغ، والبلجيكي الغائب حاليا بسبب الإصابة، كيفن دي بروين.

ورغم طفرة المواهب في النادي، اعتبر غوارديولا أن سانيه "بالطبع سيتعامل بالطريقة المناسبة. هو لاعب تنافسي (..) كان شديد الاحتراف في الموسم الماضي، وكان يلقى منافسة أيضا لأن سترلينغ قادر على شغل هذا المركز على الجهة اليسرى. لكن هذا الموسم برناردو سيلفا كان الأول. بدأ بشكل مذهل وهو يستحق أن يلعب".

وأضاف "هذا تحد بالنسبة إليهم جميعا، وتحد بالنسبة إلي أنا كمدرب، للحفاظ على هذا المستوى، وللاعبين ليحافظوا على مستواهم وينافسوا زملاءهم. هذه هي الطريقة للحفاظ على المستوى الذي حققناه في الموسم الماضي".

وقبيل المباراة في المرحلة الخامسة، جدد غوارديولا ثقته باللاعب، وإن أقر في الوقت نفسه بأنه أمام تحدي إثبات نفسه في تشكيلة تضم العديد من المواهب.