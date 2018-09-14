ووجه لاعب فريق أتلتيكو برازيلينسي "نطحة" لرأس الحكم ماركوس نوغيرا الذي سقط أرضا على الفور، قبل أن يسدد اللاعب ركلة قوية بقدمه في وجه الحكم عديم الحيلة، اعتراضا على أحد قراراته.

ووقع الاعتداء الذي التقطته كاميرا أحد الحضور في المدرجات، قبيل انتهاء لقاء فلوميننسي دي باهيا أمام أتلتيكو برازيلينسي، في مدينة ريو برانكو شمالي البرازيل.

وخضع الحكم لعدة فحوصات واختبارات، بعدما تعرض لإصابات خطيرة نتيجة الاعتداء الوحشي، فيما اعتقل لاعب الوسط صاحب الـ34 عاما.

وقال فابيو سانتوس محامي الحكم: "طبقا لما قاله ماركوس، فإن اللاعب اعترض على قرار الحكم عندما سجل فلوميننسي دي باهيا الهدف السادس. ماركوس أبلغه أنه اتخذ القرار الصحيح وأن عليه الاستمرار باللعب ولم يتوقع رد فعل اللاعب"، وفق ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية.

وتابع: "يمكنكم مشاهدة ما حدث بعد ذلك. عانى إصابات خطيرة للغاية في الرأس، والأشعة أكدت وجود كسر في الجمجمة".

وأوضح المحامي أنه ينتظر نتيجة تحقيقات تجريها الجهات المختصة، علما أنها قد تستغرق نحو شهر كامل، فيما سيتحدث اللاعب السجين أمام جلسة استماع بمحكمة جنايات برازيلية، في 26 سبتمبر الجاري.