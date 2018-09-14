ويبدو رونالدو في خلفية الصورة وهو يحرك رأسه وجسده ويتظاهر بالحديث، لكن بأسلوب ساخر، خلف الصحفي الإيطالي.

وهي ليست المرة الأولى التي يقوم فيها المهاجم المنتقل حديثا إلى "السيدة العجوز" بهذا الفعل، فقبل أسبوعين قفز في الهواء خلف مراسل آخر أثناء وقوف الأخير أمام الكاميرا.

وانقسمت آراء متابعي كرة القدم في إيطاليا بشأن سلوك رونالدو، الذي اعتبره البعض مجرد دعابة طريفة من اللاعب صاحب الـ33 عاما، فيما رآه البعض الآخر سخرية غير مقبولة وإهانة لعمل المراسل.

ويأمل النجم البرتغالي في تسجيل أول هدف رسمي له مع يوفنتوس منذ انتقاله إليه قادما من ريال مدريد الإسباني، عندما يستضيف ساسولو الأحد، في المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي.