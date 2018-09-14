وطلبت رابطة الدوري الثلاثاء إذنا من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لإقامة مباراة جيرونا ضد برشلونة حامل اللقب في ميامي يوم 26 يناير المقبل.

وقال لوبتيغي في مؤتمر صحفي الجمعة: "إنني لا أؤيد ذلك. يقوض هذا مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية. ينبغي لكل الفرق أن تلعب على نفس الملاعب".

وأثارت خطط الرابطة لإقامة بعض لقاءات الليغا في الولايات المتحدة، غضب الأندية واللاعبين على حد سواء، بسبب بعد المسافة والإرهاق الذي سيصاحب المباريات.

ويحل ريال مدريد الذي يتصدر الدوري بشراكة برشلونة، ضيفا على أتلتيك بلباو السبت، على أمل تحقيق رابع فوز على التوالي والاحتفاظ بالعلامة الكاملة.