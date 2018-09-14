وتستخدم الطائرة التي تتدنى فيها نسبة الجاذبية إلى الصفر لأجل البحث العلمي، لكن بولت دخل الطائرة لأجل التسابق في ظروف اسثنائي.

وتم تنظيم السباق داخل الطائرة في إطار الترويج لأحد المشروبات الكحولية ونجح بطل الأولمبياد لثماني مرات في تصدر العدو على الرغم من خفة الوزن في غياب الجاذبية وصعوبة الركض على نحو سلس.

وخاض، بولت البالغ من العمر 32 سنة، السباق المرح بملابس الفضاء وركض المشاركون لمدة تقارب عشرين ثانية، وسط أجواء يطبعها المرح.

ويعد بولت أول من جمع الميدالية الأولمبية لسباق 100 متر في زمن قياسي قدره 9.58 ثانية والميدالية الأولمبية لسباق 200 متر في زمن قدره 19.19 ثانية.

وراكم بولت ألقابا وجوائز غير مسبوقة في رياضة العدو وتوج بمثابة أفضل لاعب قوى في العالم لسنتي 2008 و2009.