وقال صحيفة "آس" الإسبانية أن الفرنسي زيدان طلب من مديري مانشستر يونايتد ضم مواطنه أنطوان غريزمان، الذي يلعب حاليا مع أتليكو مدريد الإسباني، في أول صفقة يشرف عليها من أجل قبول عرض النادي.

ونقلت صحف فرنسية عن زيدان قوله إنه يرغب في التعاقد مع غريزمان حتى لو كلف الأمر إدارة مانشستر يونايتد دفع الشرط الجزائي للاعب ومقداره 200 مليون يورو.

وتصاعدت التوقعات في الآونة الأخيرة بانتقال زيدان إلى مانشستر يونايتد لقيادته، بعد فشل البرتغالي جوزيه مورينيو في تحسين الأمور في ملعب أولد ترافورد، وسط حديث عن رغبة إدارة النادي في "إقالته".

وتحدثت تقارير إعلامية عن أن زيدان ذهب أبعد من طلب ضم غريزمان إلى مانشستر يونايتد، إلى التعاقد مع الخماسي فاران وكافاني وتوني كروس وخاميس رودريغيز وتياغو ألكانتارا، في حال تولى بالفعل تدريب الفريق الإنجليزي.

لكن غريزمان أبدى رغبته مؤخرا في إنهاء مشواره الكروي في الولايات المتحدة، وقال لصحيفة ليكيب: "إذا كان (ديفيد) بيكهام يريدني في ناديه الجديد (إنتر ميامي) سوف أذهب على الفور، أريد انهاء مشواري بالولايات المتحدة".