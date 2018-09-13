وانتزع بيراميدز التعادل 1-1 في الوقت بدل الضائع أمام الجونة ضمن المرحلة السادسة، ليختطف الصدارة مؤقتا من الأهلي الذي تأجلت مباراته مع الداخلية.

لكن ذلك لم يرق لطموحات رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، الذي اتهم التحكيم المصري بالانحياز ضد ناديه، وطالب بتحكيم أجنبي للمباريات أو الانسحاب من الدوري المصري.

وكتب تركي آل الشيخ، الذي يرأس أيضا الاتحاد العربي لكرة القدم، على صفحته على فيسبوك، قائلا: "بيراميدز يا حكام أجانب يا انسحاب".

وفي مداخلة هاتفية لقناته التي تحمل نفس اسم ناديه، قال مالك بيراميدز: "طفح الكيل بنا من الظلم التحكيمي.. أطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لإنقاذ الدوري المصري الذي باتت تحكمه المصالح الشخصية".

وتابع: "نادي بيراميدز نادي مصري واستثمار مصري ولاعبين مصريين، لماذا كل هذا العند مع الفريق".

ومضى يقول: "أثق في عدالة السيسي، هو لا يرضى بالظلم".

وبانتقاد التحكيم في مباريات الدوري المصري، ينضم بيراميدز إلى كل من الغريمين، الزمالك والأهلي، اللذين سبقا وأن هددا بالانسحاب من السباق الكروي لنفس السبب.