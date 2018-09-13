ويعد الدوري السعودي هذا الموسم هو ثاني أغلى دوري في قارة آسيا بقيمة مالية بلغت 289.75 مليون يورو، خلف الدوري الصيني الذي يحتل الصدارة بقيمة تبلغ 469.33 مليون يورو، كما أنه الدوري الأغلى عربيا.

ونشر رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل شيخ، فيديو على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" عن هذا الإنجاز السعودي، وعلق عليه بقوله: "الدوري السعودي يصنف السادس عالميا في القيمة السوقية للانتقالات، حسب تقرير رسمي من فيفا".

وتنص اللوائح، التي تم تطبيقها في الدوري السعودي هذا الموسم على أحقية كل ناد من الأندية الستة عشر، التي تشارك في المسابقة على ضم 7 لاعبين أجانب في قوائمها للموسم الجديد.

وجاء ارتفاع القيمة المالية للدوري السعودي بسبب الصفقات القوية، التي أبرمتها الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ومن أبرز الأسماء التي انضمت للدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية، النيجيري أحمد موسى، الذي انتقل لفريق النصر قادما من فريق ليستر سيتي الإنجليزي مقابل حوالي 25 مليون يورو.

والإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري"، الذي انتقل من صفوف العين الإماراتي لصفوف الهلال السعودي على سبيل الإعارة مقابل ما يقرب من 15 مليون يورو، وهي ثالث أغلى صفقة إعارة في تاريخ كرة القدم.

كما تعاقد فريق أهلي جدة مع البرازيلي، جوزيف دي سوزا، لاعب فريق فناربخشة التركي، وتبلغ القيمة المالية للاعب 9 ملايين يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في الأرقام والإحصائيات.

أما فريق اتحاد جدة فنجح في التعاقد مع البرازيلي رومارينيو لاعب فريق الجزيرة الإماراتي في صفقة بلغت قيمتها ما يقرب من 7 ملايين يورو.