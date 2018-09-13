ويخطط المدرب السابق لنادي برشلونة في إنهاء مسيرته التدريبية في صفوف النادي الكتالوني، والذي شهد انطلاقته في عالم التدريب، في عام 2008.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن غوارديولا كشف للأرجنتيني خورخي فالدانو، المدير التنفيذي السابق في نادي ريال مدريد، خططه من أجل إنهاء مسيرته الفنية، خلال حديث صحفي في برنامج "عالم فالدانو".

وكشف غوارديولا في مقطع قصير نشرته "موفي ستار بلس" الإسبانية عبر حسابها على موقع "تويتر": "الفرق التي أدربها تلعب كما أريد، وسأنتهي من حيث بدأت، ومحطتي الأخيرة أتمنى أن تكون في البرسا".

يذكر أن غوارديولا قد لعب أول مباراة له مع فريق البرسا بداية مع عام 1990 حتى عام 2001، وحقق مع فريق البرسا 14 لقب خلال 4 مواسم منها لقبان في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخلال مسيرته التدريبية، أشرف غوارديولا على تدريب برشلونة لأربعة مواسم بين 2008 و2012، لينتقل بعدها إلى نادي بايرن ميونخ الألماني، لـ3 مواسم، بين 2013 و2016، لينتقل بعدها إلى نادي مانشستر سيتي، والذي بدأ معه مسيرته في 2016 حتى الموسم الحالي.