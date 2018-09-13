واستلم اللاعب (18 عاما)، الذي وصفته الصحافة الإسبانية بأنه "جوهرة" ريال مدريد الجديدة، الكرة داخل مربع العمليات، ثم أرسل مقصية سكنت شباك الحارس الكوستاريكي، كيلور نافاس، ووقف الأخير يشاهدها وهي تغازل الشباك.

ونشر الحساب الرسمي لفريق ريال مدريد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الفيديو، وتفاعل معه عدد كبير من جماهير الميرينغي.

ويستعد الفريق الملكي حاليا لخوض مباراة خارج الديار، السبت المقبل، حين يحل ضيفا على نظيره أتلتيك بلباو بملعب نيو سان ماميس بإقليم الباسك لحساب الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

ولم يتحدد حتى الآن دخول جونيور في قائمة المباراة نظرا لوجوده مع الفريق الثاني بالنادي، حيث سبق وسجل هدفين في شباك نظيره أتلتيكو مدريد بطريقة رائعة، ليضع بصمته في أول ديربي له.

وانضم جونيور للنادي الأبيض من الدوري البرازيلي، حيث كان ينشط في صفوف فريق فلامينغو حتى استطاع لفت الأنظار بمستواه الرائع مما جعل الإدارة الإسبانية تعجل من عملية شرائه مقابل 45 مليون يورو وفقا لما رددته وسائل الإعلام.