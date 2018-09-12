وبحسب صحيفة اليوم السابع المصرية، يتواجد محمود ضمن قائمة المتنافسين لنيل جائزة أفضل لاعب في تركيا، إلى جانب بافيتيمبى جوميز لاعب غالاطة سراى السابق والمنتقل لنادي الهلال السعودى خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، وجارى رودريجيز لاعب جالطة سراى، وإيمرى أكبابا لاعب ألانيا سبور السابق والمنتقل حديثا لصفوف غالاطة سراى، بالإضافة إلى بوراك يلماز مهاجم طرابزون سبور.

كما ينافس تريزيغيه على الفوز بجائزة أجمل أهداف الدوري التركي الموسم الماضي، والدخول في التشكيلة المثالية للموسم ذاته.

ولعب محمود تريزيغيه الموسم الماضي مع قاسم باشا على سبيل الإعارة قادما من أندرلخت البلجيكى، قبل أن يعلن النادي التركي الحصول على خدمات اللاعب لمدة 3 سنوات مقابل مليونى يورو مستفيداً من بند أحقية الشراء.

وقدم محمود تريزيغيه موسما استثنائيا مع قاسم باشا، حيث كان هداف الفريق بجميع المسابقات في الموسم الماضي برصيد 16 هدفا.

كما يعد "الفرعون المصري" أكثر لا عبى قاسم باشا مساهمة في تسجيل الأهداف بمسابقة الدوري التركي، بعدما سجل 13 هدفًا وصنع 7 أهداف أخرى بمجموع 20 هدفًا.

وتوج محمود بلقب أفضل لاعب في النسخة الماضية من مسابقة الدوري التركي من موقع "هوسكورد" العالمي المتخصص في احصائيات كرة القدم.