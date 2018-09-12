وكان تيفيز قد لعب مع كلا النجمين، حيث زامل رونالدو في مانشستر يونايتد وتوج معه بلقبي دوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، بينما كان "الساحر ميسي" زميله في منتخب التانغو الأرجنتيني

وقال تيفيز المشهور بلقب "الأباتشي": "لم اعتد رؤية ميسي يذهب يوما إلى صالة الألعاب الرياضية، ولم أراه أشاهده يوما يتدرب دون توقف أو يقوم بتدريبات بدنية قوية، لكنه يتدرب على ركلات الجزاء، في البداية لم يكن ناجحا في التصويب، والآن يسدد في أقصى الزاوية للمرمى"، وفقا لموقع "gaol" الرياضي.

أما بالنسبة لرونالدو: "يذهب دائما لصالة الألعاب الرياضية بعد التدريب، أنه شغوف بأن يكون الأفضل في كل شيء، يصل في موعده، عندما يكون موعد التدريب في التاسعة أصل في الثامنة ويصل هو في السابعة والنصف، وكنت دائما ما اسأل نفسي ( كيف أتفوق على هذا الرجل؟)، لذلك قررت الذهاب الساعة السادسة صباحا لملعب التدريب.. فوجدته قد سبقني.. صحيح أنه كان نائما، لكنه هناك".