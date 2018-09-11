وقالت تقارير إعلامية محلية إن الاتحاد أرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد الأفريقي يخبره باختيار يوم 12 أكتوبر المقبل موعدا للمباراة المهمة.

ومن المقرر أن يحدد منتخب سوازيلاند موعد مواجهة الإياب، إما يوم 15 أو 16 أكتوبر.

وذكرت المصادر نفسها أن اتحاد الكرة استقر على إجراء هذه المواجهة بالقاهرة بدلا من ستاد الجيش ببرج العرب، وذلك بسبب ضيق الوقت بين مواجهة الذهاب في القاهرة والعودة في سوازيلاند.

وكان منتخب "الفراعنة" حقق فوزا كبيرا بسداسية نظيفة، الأسبوع الماضي، على النيجر في المباراة التي جمعت بين الفريقين في استاد برج العرب بمدينة الأسكندرية.