وستبث قناة "سكاي سبورتس" مباراة إنجلترا أمام سويسرا الودي مساء الثلاثاء، بالأبيض والأسود، لمدة 25 ثانية من انطلاق اللقاء، بطريقة بث المباريات سابقا، قبل إدخال الألوان على نظام البث.

وقال أحد أعضاء الاتحاد الإنجليزي، بول إليوت: "نأمل أن تشجع طريقة البث بالأبيض والأسود الملايين من المتفرجين في منازلهم، على التفكير بالعنصرية وأهمية التسامح في كرة القدم، على الأقل لـ25 ثانية".

وتعود أول مباراة بثت مباشرة بالألوان لعام 1969، بين ليفربول ووست هام على ملعب أنفيلد رود.

وانطلقت حملة "اركلها خارجا" عام 1993، وسط انتشار للعنصرية في ملاعب كرة القدم ضد الأقليات مثل السود.