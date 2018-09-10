وسيختار (الفيفا) بالتعاون مع اتحاد لاعبي كرة القدم (فيفبرو) "التشكيلة المثالية" المكونة من أفضل 11 لاعب في الموسم، خلال الحفل الذي سيقام يوم 24 سبتمبر في لندن.

وأعلن (الفيفا) عن قائمة أولية مكونة من 55 لاعبا، تضمنت 5 حراس مرمى، و20 مدافعا، و15 لاعب وسط، و15 مهاجما.

وتعتمد اللائحة على تصويت 25 ألف لاعب كرة قدم محترف في 65 دولة حول العالم، يختارهم (الفيفا) وفق معايير معينة.

ومن أبرز الغائبين عن القائمة المدافع النمساوي دافيد ألابا ولاعبي الوسط، الألماني مسعود أوزيل والكولومبي خاميس رودريغيز، والجناح الويلزي غاريث بيل نجم ريال مدريد.

وسيتم اختيار أفضل 11 لاعبا في موسم 2017-2018 من ضمن القائمة الأولية خلال حفل (الفيفا) الذي سيقدم كذلك جائزة أفضل لاعب في الموسم، التي يتنافس عليها البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش والمصري محمد صلاح.

وضمت قائمة حراس المرمى الإيطالي جيانلويجي بوفون والبلجيكي تيبو كورتوا والإسباني دافيد دي خيا والكوستاريكي كيلور نافاس والألماني مارك أندريه تير شتيغن.

أما قائمة المدافعين فضمت الإسبان داني كارفاخال وخوردي ألبا وجيرارد بيكيه وسيرخيو راموس، والبرازيليين داني ألفيس ومارسيلو وتياغو سيلفا، والفرنسيين بينجامين بافار وصامويل أومتيتي ورافاييل فاران، والألمانيين جوشوا كيميخ وماتس هاملز، والإنجليزيين كايل ووكر وكيران تريبيير، والكرواتيين سيمي فرساليكو وديجان لوفرين والإيطالي جورجيو كيليني والهولندي فيرجل فان دايك والأوروغواياني دييغو غودين والكولومبي ييري مينا.

جاء في قائمة لاعبو الوسط: الإسبان سيرجيو بوسكيتس وأندريس إنييستا وإيسكو ودافيد سيلفا، والبرازيليان كاساميرو وفيليب كوتينيو، والبلجيكيان كيفن دي بروين وأيدن هازارد، والكرواتيان لوكا مودريتش وإيفان راكيتيتش، والفرنسيان بول بوغبا ونغولو كانتي، والألماني توني كروس والتشيلي أرتورو فيدال والصربي نيمانيا ماتيتش.

وفي الهجوم، ضمت القائمة النجم المصري محمد صلاح بجوار العمالقة، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار، بالإضافة إلى كوكبة من النجوم تضم الفرنسيين كيليان مبابي وأنطوان غريزمان وكريم بنزيمة، والأوروغوانيين أدينسون كافاني ولويس سواريز، والأرجنتيني باولو ديبالا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والإنجليزي هاري كين والبلجيكي روميلو لوكاكو والكرواتي ماريو ماندزوكيتش والسنغالي ساديو ماني.