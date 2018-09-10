وتفوق "جوكو" المصنف سادسا على منافسه الأرجنتيني الثالث، ليحرز لقبه الثالث في فلاشينغ ميدوز بعد 2011 و2015، ويحرم منافسه من لقبه الثاني بعد 2009، في البطولة المقامة على الملاعب الصلبة.

وبذلك، يكون الصربي قد أحرز لقبه الثاني الكبير تواليا بعد ويمبلدون الإنجليزية في يوليو الماضي، متوجا بشكل مثالي عودته بعد غياب أشهر بسبب إصابة وجراحة طفيفة في المرفق.

وعادل جوكوفيتش (31 عاما) مع لقبه الرابع عشر الكبير، رقم الأميركي المعتزل سامبراس، واقترب من الإسباني المصنف أول رافايل نادال حامل 17 لقبا، والسويسري روجيه فيدرر الثاني حامل الرقم القياسي (20).

وكان النجم الصربي يخوض نهائي فلاشينغ ميدوز للمرة الثامنة، في حين خاض دل بوترو النهائي الثاني له، والثاني في كل بطولات الغراند سلام.

وعزز جوكوفيتش رصيده في المواجهات المباشرة ضد الأرجنتيني البالغ من العمر 29 عاما، بتحقيق فوزه الـ15 مقابل أربع هزائم فقط. وكانت هذه المباراة الأولى بين اللاعبين في نهائي بطولة غراند سلام، علما أن لقاءهما الأخير قبل نهائي فلاشينغ ميدوز 2018، كان العام الماضي في الدور ربع النهائي لدورة روما للماسترز ألف نقطة، وانتهى لصالح جوكوفيتش.