وقال الأمين العام لاتحاد الكرة الأردني، سيزار صوبر إن "الاتحاد يتوجه بالشكر والتقدير للجهود التي بذلها المدرب جمال أبو عابد خلال الفترة الماضية، وفِي نفس الوقت فإن الاتحاد استند في قراره إلى اعتبارات خاصة بمصلحة مسيرة المنتخب الوطني في هذه المرحلة الهامة من الإعداد لنهائيات كأس آسيا المقررة في الإمارات مطلع العام المقبل".

ونقل موقع الاتحاد الإلكتروني ع صوبر قوله "تبلغ المدرب جمال أبو عابد بالقرار رسميا، وتم توجيه الشكر والتقدير للجهود التي بذلها خلال المرحلة الماضية".

يأتي الإعلان عن إقالة أبو عابد الذي تولى مهامه في أكتوبر 2017، بعد ثلاثة أيام من الخسارة الودية أمام المنتخب اللبناني صفر-1 في العاصمة الأردنية.

ويستعد الأردن للمشاركة في كأس آسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات بين الخامس من يناير والأول من فبراير، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثانية مع أستراليا حاملة اللقب، وسوريا وفلسطين.