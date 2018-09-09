وأشار كراوتش في كتابه الجديد إلى أن قائد مانشستر يونايتد السابق ريو فيردناند، أخبره بأن رونالدو كان يقف عاريا أمام المرآة، وهو يضع يده على شعره، ويقول كم أنا جميل.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن كراوتش قوله، بأن لاعبي النادي الإنجليزي كانوا يحاولون مضايقة رونالدو عندما كان يقوم بذلك التصرف قائلين: "لا يهم... ليونيل ميسي أفضل منك. فما كان من رونالدو إلا أن يهز كتفيه ويقول، نعم ولكنه لا يبدو هكذا (في إشارة إلى شكل جسده)".

ويمثل اللاعبان رونالدو وميسي مصدر جدل وخلاف ومقارنة بين عشاق النجمين حول أفضلية الدون على البرغوث أو العكس، كما يحرصون على متابعة التصريحات النارية المتبادلة بينهما، وخصوصا أن كلاهما قد توجا بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، ومع توقعات بأن يكونا أيضا على رأس المرشحين لجائزة الكرة الذهبية هذا العام.