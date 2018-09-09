وكان نيمار قد حصل على مخالفة من يدلين، ليسقط على الأرض واشتكى من شعوره بالألم، وقام الحكم بتحذير اللاعب الأميركي الذي رد ساخرا: "ألم تشاهد كأس العالم؟"، في إشارة إلى ما تردد عن ادعاء النجم البرازيلي للإصابة مرارا، خلال مباريات المنتخب البرازيلي في مونديال روسيا.

وصرح نيمار لوسائل الإعلام لاحقا: "تعرضت لضغوط شديدة خلال منافسات كأس العالم، من الصعب أن يمر بها أي لاعب".

وتابع "تعرضت لانتقادات عديدة، وكان ردي دائما في الملعب، والإصرار على التواجد دائما لإثبات أحقيتي في المشاركة أساسيا، وجدارتي بحمل شارة قيادة الفريق"، وفق ما نقل موقع "مترو".



وشدد نيمار "لا أحاول الوقوع مع كل احتكاك بالمنافسين، ففي كل مرى أركض بالكرة، أمر من المنافس 10 مرات من أصل 11 مرة، بفضل سرعتي، لذا أتعرض لمخالفات عديدة".



وزاد: "أي لاعب أواجهه لا يتركني إلا بعد أن يقوم بمحاولة إيقافي وإعاقتي بشكل قوي جدا".