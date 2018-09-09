وبعد كل التفاؤل الكبير بشأن التشكيلة الشابة للمدرب ساوثغيت ومسيرته المفاجئة في كأس العالم الأخيرة نحو قبل النهائي، فإن المنتخب الإنجليزي خسر بذلك للمرة الثالثة على التوالي ولأول مرة منذ 1988، رغم أن ذلك حدث أمام منتخبات كبيرة.

وبعد الهزيمة أمام كرواتيا في قبل نهائي كأس العالم وبلجيكا في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث فإن الخسارة أمام إسبانيا تؤكد آراء البعض أن المنتخب الإنجليزي لا يزال يتأخر عن أقوى منتخبات العالم.

ورغم التقدم بهدف مبكر من ماركوس راشفورد، وإنهاء اللقاء بقوة، فإن إنجلترا لم تكن الطرف الأفضل خلال فترات طويلة من أول مباراة لإسبانيا تحت قيادة لويس إنريكي، وحسمت الانتصار بهدفي ساؤول نيغيز ورودريغو.

وقال ساوثغيت للصحفيين: "كان اختبارا صعبا فيما يتعلق بالضغط ومواجهة فريق يجيد الاستحواذ على الكرة.. يجب أن نواصل المراجعة، وملاحظة ما ينبغي فعله. لكننا نريد التمسك بالخطة وتطوير مستوانا".

وأضاف: "لا يمكن أن ننخدع لأن إسبانيا كانت الأفضل لفترات طويلة. نحن لا نزال في مراحل مبكرة مما نريد أن نصل إليه. ضغط المنافس بشكل رائع واحتجنا إلى بعض الوقت للتعامل مع الأمر والعثور على حلول".

وستلعب إنجلترا مباراة ودية مع سويسرا هذا الأسبوع، كما ستواجه كرواتيا في مباراة أخرى بدوري الأمم.

وقال ساوثغيت:"نحن لا نزال نتحسس خطانا. يمكننا العودة إلى أسلوبنا القديم لكننا لن نصبح أبدا فريقا كبيرا.. يجب أن نتمسك بخطتنا ونقبل أنها لن تنجح باستمرار".