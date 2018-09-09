وأعلن الاتحاد الجمعة أن سانيه (22 عاما) ترك معسكر المنتخب بعدما تحدث إلى المدرب يواكيم لوف. وأتت المغادرة غداة خوض المنتخب مباراته الأولى في دوري الأمم الأوروبية ضد فرنسا (0- 0)، وقبل يومين من ودية ضد البيرو.

وبعدما ذكرت "بيلد" الجمعة أن الأسباب قد تكون مرتبطة بقرب وضع صديقة سانيه كانديس بروك مولدوهما الأول، أكدت الصحيفة الواسعة الانتشار ذلك السبت، نقلا عن والد اللاعب البالغ من العمر 22 عاما.

وقال سليمان سانيه للصحيفة "حفيدتي ولدت أمس (الجمعة)، نحن سعداء جدا. اسمها ريو ستيلا".

وقد شارك ليروي ساني، مع المنتخب الخميس، في المباراة ضد أبطال العالم فرنسا في ميونيخ، علما أن بيان الاتحاد الألماني أمس أكد أن اللاعب لن يكون متوافرا للمباراة ضد البيرو التي ستقام الأحد.

وكان ساني ضمن التشكيلة الأولية التي سماها لوف للمشاركة في مونديال روسيا 2018، إلا أنه استبعد بشكل مفاجئ من التشكيلة النهائية التي خاضت غمار العرس الكروي، وخرجت من الباب الضيق من الدور الأول، لتفقد بذلك اللقب الذي حققته في مونديال البرازيل 2014.

وهذا الموسم، خاض سانيه أساسيا مباراة واحدة فقط مع ناديه مانشستر سيتي (درع المجتمع ضد تشلسي). وبعدما شارك في ثلاث مباريات في الدوري الممتاز كبديل، استبعده مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا تماما من التشكيلة التي خاضت المباراة الأخيرة ضد نيوكاسل.

واختير سانيه في الموسم الماضي أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.