وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رونالدو انفرد بزملائه في غرفة تبديل الملابس، وقال لهم في 4 كلمات: "العبوا وفوزوا واصنعوا التاريخ".

وأوضحت أن هذه الجملة كانت آخر عبارة وجهها رونالدو لزملائه، قبل إعلان مغادرته ريال مدريد وانتقاله إلى يوفنتوس.

ونشر النادي الملكي مقطعا ترويجيا قصيرا للفيلم الوثائقي "في قلب الثالثة عشر"، والذي يتناول انتصار ريال مدريد على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، والتي كشف خلالها عن كلمات "الدون".

وانتقل رونالدو، خلال فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت قبل نحو أسبوع، إلى يوفنتوس، بعد سنوات قضاها مع النادي الملكي أحرز خلالها عددا من الألقاب والجوائز.

وكان لاعبو الريال يعلمون أن مواجهة ليفربول ستكون الأخيرة إلى جانب رونالدو، حيث ذكرت "ماركا" أن نجم يوفنتوس أبلغ زملاءه في الفريق بقرار الرحيل عن النادي قبل أسابيع من مباراة نهائي التشامبيونزليغ.