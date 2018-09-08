ومنذ البداية ظهر الألم على نادال الذي لم يسبق له الانسحاب من مباراة في أميركا المفتوحة إذ وضح تماما أنه يسير وهو يعرج بعد المجموعة الأولى المرهقة التي استمرت 69 دقيقة.

وطلب نادال وقتا للعلاج خلال تبادل شوط الإرسال وهو متقدم 2-1 في المجموعة الثانية.

وقام الطبيب بتدليك ركبة حامل اللقب ووضع ضمادة عليها وواصل اللاعب الاسباني اللعب بشجاعة قبل أن يبلغ الحكم بأنه لا يستطيع إكمال المباراة.

وقال ديل بوترو "ليست أفضل طريقة للفوز بمباراة. أحب اللعب ضد نادال لأنه أكبر مقاتل في هذه الرياضة.

"أشعر بالحزن من أجله".

وخضعت قدرة نادال على الاحتمال ولياقته البدنية الشهيرة لاختبار في الأجواء شديدة الحرارة على ملاعب فلاشينغ ميدوز الصلبة إذ لعب نحو 16 ساعة على مدار خمس مباريات.

وبذل اللاعب الاسباني جهدا كبيرا للوصول إلى الدور قبل النهائي إذ احتاج إلى شوط حاسم في المجموعة الخامسة ليفوز على دومينيك تيم في دور الثمانية.

وهذه هي المرة الثانية التي ينسحب فيها المصنف الأول عالميا من إحدى البطولات الأربع الكبرى لهذا العام إذ لم يكمل مواجهته ضد مارين شيلتيش في دور الثمانية ببطولة استراليا المفتوحة في يناير كانون الثاني.