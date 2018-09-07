وقال إيسكو في مؤتمر صحفي من معسكر المنتخب الإسباني: "كريستيانو لاعب مذهل ويسجل ما بين 40 إلى 50 هدفا كل موسم. ولكن في الفترة الحالية إذا فزنا ستقول الصحافة إننا لسنا في حاجة له، وإذا خسرنا ستقول إن رحيله يؤثر على الفريق بالسلب".

وأضاف: "في الفترة الحالية نحن نسير بشكل جيد، ويتألق لاعبون لم يسجلوا الكثير من الأهداف الموسم الماضي، وهو ما يعني أننا لا نفتقده في الملعب، وأتمنى له التوفيق في صفوف يوفنتوس"، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وعن المدير الفني الجديد للمنتخب، لويس إنريكي، أشار إيسكو إلى أن لديه فلسفة يريد تطبيقها مع إسبانيا، ونجح في الفوز بألقاب عدة بالطريقة التي يرى بها كرة القدم، والتي تشبه أسلوب لعب إسبانيا مع بعض التغييرات، وهي ما يسعى اللاعبون للتأقلم عليها.

وتحدث نجم الريال عن الاختلافات بين إنريكي وجولين لوبيتيغي قائلا: "أفكارهم متقاربة، تدربنا لفترة قصيرة تحت قيادة إنريكي، وعلينا أن نتأقلم، ونحن سعداء للغاية."