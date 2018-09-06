وأبلغ إيسكو مؤتمرا صحفيا الخميس: "من الجيد دائما وجود قدر مناسب من الانضباط، وعدم وجود هواتف محمولة خلال تناول الطعام فكرة جيدة بالنسبة لي.. لأن هذه الأيام نركز على الأجهزة أكثر من التحدث إلى زملائنا".

وتلعب أسبانيا مباراتها الأولى تحت قيادة لويس إنريكي مدرب برشلونة السابق السبت، خارج ملعبها ضد أنجلترا في أول مواجهة لها في دوري الأمم الجديد، قبل أن تستضيف كرواتيا يوم الثلاثاء.

وكانت آخر مباريات المنتخب الأسباني حين خرج بصورة مفاجئة من كأس العالم أمام روسيا الدولة المضيفة بركلات الترجيح، عقب التعادل1-1 في مباراتهما بدور الـ16.

وقال إيسكو لاعب وسط ريال مدريد، إن الفريق اعتاد على أساليب لويس إنريكي التدريبية، إضافة لأفكاره الغريبة خارج الملعب، والتي أخذ في أحداها اللاعبين إلى "غرفة هروب" الأربعاء، حيث يتعين على المشاركين الخروج من غرفة مغلقة عن طريق حل ألغاز.

وأضاف إيسكو: "فكرة غرفة الهروب كانت جيدة جدا، نجحنا في الابتعاد قليلا عن أجواء التدريبات وكان هناك الكثير من الضحك".