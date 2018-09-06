وفاز جوكوفيتش على منافسه الأسترالي بثلاث مجموعات دون مقابل، بواقع 6-3 و6-4 و6-4، ليقابل في نصف النهائي، الياباني كي نيشيكوري.

وعانى جوكوفيتش الفائز باللقب مرتين على ملاعب فلاشينغ ميدوز بسبب الرطوبة العالية، لكنه حافظ على هدوئه على أرض الملعب وأنقذ الفرصة الوحيدة لكسر الإرسال ليحصد المجموعة الأولى في ساعة واحدة.

وقال جوكوفيتش "(تعرضت) لاختبارات كثيرة. نحو 3 ساعات. والآن نحن في منتصف الليل. الإشادة تذهب لجون بعد الأداء الرائع الذي قدمه".

واعتاد ميلمان على الطقس الحار في مدينة برزبين التي نشأ فيها، لكنه احتاج لمغادرة الملعب عند التعادل 2-2 في المجموعة الثانية، بعدما أبلغ الحكم أنه لا يستطيع وضع الكرة في جيبه لأن سرواله مبتل بسبب العرق.

وقال الاتحاد الأميركي للتنس في بيان، إن ميلمان كان يتصبب عرقا بشكل يجعل التحرك على أرض الملعب خطيرا للغاية.

وصرح ميلمان من جانبه "الرطوبة كانت مرتفعة للغاية خلال مباريات الليلة. إنها خادعة لكنها واحدة لكل من اللاعبين.

وأضاف "لا يوجد أي أعذار أو ما شابه. سألعب في حمام سباحة لو حصلت على فرصة اللعب في دور الثمانية لإحدى البطولات الأربع الكبرى كل أسبوع. هذا سيكون ممتعا".

وعاد ميلمان، الذي تغلب على روجر فيدرر في الدور السابق، إلى أرض الملعب بعد فترة لكنه لم يجد ما يستمتع به ضد إرسال جوكوفيتش.

وكسر اللاعب الصربي إرسال نظيره الاسترالي في الشوط قبل الأخير، قبل أن يحسم المجموعة في الشوط التالي.

وشهدت المباراة العديد من الضربات المتبادلة بين اللاعبين، إذ تبادلا تسديد الكرات تسع مرات على الأقل في 57 مناسبة.

وأضاف جوكوفيتش "كنت أعاني وهو أيضا كان يعاني. قمنا بتغيير العديد من القمصان والسراويل وكنت أحاول الصمود والعثور على طريقة للفوز بالمباراة".

وكسر جوكوفيتش إرسال منافسه مبكرا في المجموعة الثالثة ليتقدم 3-1، لكنه فقد تركيزه لفترة بسيطة ليمنح ميلمان فرصة إدراك التعادل.

وحصل اللاعب الصربي على تحذير لانتهاك توقيت تسديد الإرسال، وارتكب خطأ مزدوجا لتتاح أمام ميلمان فرصة كسر الإرسال.

وخسر جوكوفيتش إرساله للمرة الأولى، بعدما فشل في تسديد الإرسال في الوقت المحدد.

وبعد ضربة أمامية خاطئة أدرك ميلمان التعادل 3-3، لكن المصنف السادس في البطولة حصل على ثلاث فرص لكسر الإرسال في الشوط التالي ونجح التقدم من الفرصة الثالثة، قبل أن يحسم المباراة لصالحه لضربة خلفية في ساعتين و48 دقيقة.