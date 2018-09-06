وتلقى مبابي الذي اختير أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2018، بطاقة حمراء مباشرة في اللحظات الأخيرة من المباراة ضد نيم (4-2) في المرحلة الرابعة من الدوري السبت، لدفعه بقوة لاعب الفريق المنافس تيجي سافانييه إثر ارتكابه عرقلة قاسية بحقه.

وكان مبابي قد سجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 77 ليكسر التعادل. الا أن المهاجم الشاب قام بعد تعرضه للعرقلة من قبل سافانييه، بالنهوض ودفع الأخير بقوة ورماه أرضا، ما أدى لطردهما من قبل الحكم (90+4).

وتلقى سافانييه من جهته عقوبة إيقاف لخمس مباريات.

وسيغيب المهاجم الذي سجل أربعة أهداف لفريقه في الموسم الجديد من الدوري، عن لقاء سانت اتيان في 14 سبتمبر على ملعب بارك دي برانس في باريس، والمضيف رين في 23 منه، والضيف رينس في 26 منه.

إلا أن مبابي سيكون مؤهلا للمشاركة في المباراة الأولى لفريقه في المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا، والتي تجمعه بوصيف بطل المسابقة الموسم الماضي مضيفه ليفربول الإنجليزي، في 18 سبتمبر.

ويتصدر باريس سان جرمان حامل اللقب، ترتيب الدوري المحلي برصيد 12 نقطة بعد أربعة انتصارات في المراحل الأربع الأولى هذا الموسم.