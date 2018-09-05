وأحرز سواريز هدفا في فوز برشلونة 8-2 على ويسكا، يوم الأحد الماضي، وتم إلغاء الهدف في البداية بداعي التسلل، لكن بعد استشارة حكم الفيديو تم احتسابه.

وصرح سواريز في مقابلة معمحطة "آر.إيه.سي1" الإذاعية، الأربعاء، "نظام حكم الفيديو المساعد يكبت الاحتفالات".

وأضاف "يطالب المدافعون بأشياء طوال الوقت. كنت أفضل استخدام تكنولوجيا مراقبة خط المرمى. باستخدام حكم الفيديو تفقد اللعبة طبيعتها".

وأوضح "ربما تبدأ هجمة بلمسة يد غير متعمدة وتشن هجمة مرتدة وتسجل ثم تتم مراجعة اللعبة وإلغاء الهدف".

وانضمت إسبانيا إلى مسابقات الدوري الكبرى في إيطاليا وألمانيا في الاستعانة بحكم الفيديو، فيما لم يجر استخدامه خلال الموسم الماضي الذي شهد عدم احتساب هدف لسواريز أمام فالنسيا، رغم أن الإعادة التلفزيونية أظهرت أن الكرة اجتازت بوضوح خط المرمى.

وسجل سواريز (31 عاما) لأول مرة في 5 مباريات هذا الموسم، الأحد، أمام ويسكا واعترف أنه في حاجة إلى تنظيم مجهوده بشكل أفضل في الملعب لتحسين مستواه.