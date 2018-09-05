وسيدخل جيرونا وبرشلونة التاريخ، حيث سيخوضان أول مباراة بمنافسات "الليغا" بالولايات المتحدة، وستعتبر المباراة على أرض جيرونا، حسب ما نقلت صحيفة "سبورت".

وستقام المباراة في الجولة 24 من منافسات الدوري، يوم الأحد 27 يناير المقبل، على استاد "هارد روك" الذي يتسع لقرابة 65 ألف متفرج، ويستخدم بشكل رئيسي لمباريات فريق ميامي دولفينز بمنافسات كرة القدم الأميركية.

وستشمل المباراة "حوافز" كبيرة لجيرونا، الذي لن يشاهد فريقه يستضيف برشلونة في إسبانيا، منها توفير 1500 تذكرة مجانية لحاملي التذاكر الموسمية إلى ميامي، والإقامة لليلة واحدة هناك.

كما سيوفر النادي 5 آلاف تذكرة مجانية لمشاهدة جيرونا أمام برشلونة في مباراة الذهاب على استاد "كامب نو"، أو سيعيد 40 بالمئة من قيمة تذاكرهم المجانية في حال لم يستطيعوا حضور لقائي الذهاب أو الإياب.

وقالت الصحيفة، إن نادي جيرونا سيجني 4 ملايين يورو من إقامة المباراة في ميامي، التي تبعد 11 ساعة طيرانا من كتالونيا، الإقليم الذي يضم مدينتي جيرونا وبرشلونة.

وكان قادة أندية "الليغا" قد اجتمعوا الأسبوع الماضي، ليعلنوا اعتراضهم على إقامة مباريات في الدوري بالولايات المتحدة، وهو قرار "تسويقي" اتخذته رابطة الدوري هذا الموسم.