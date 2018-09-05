وقالت صحيفة "أس" إن رونالدو "غاضب جدا" وقد هدد بمقاضاة محطة "ميدياسيت" الإسبانية، بعد أن بثت إحدى قنواتها تقريرا مسيئا لصيدقته رودريغيز.

وبث برنامج لأخبار المشاهير على قناة "تيليسينو"، إحدى قنوات "ميدياسيت"، تقريرا قبل أيام، يزعم بأن رودريغيز هجرت عائلتها بعد أن بدأت علاقتها مع رونالدو.

وقال التقرير إن علاقتها مع قائد البرتغال أدت إلى قطع علاقتها بوالدها المقيم في الأرجنتين، وجدتها في إسبانيا، غم معاناة الاثنين من مشكلات صحية خطيرة.

وقالت الصحيفة إن التقرير أثار "سخط" نجم يوفنتوس، الذي طلب من محاميه كتابة رسالة تهديد "لميدياسيت"، للحد من بث أي تقارير حول الموضوع.

ووفقا "لأس"، فأن المحطة أخذت الرسالة بعين الاعتبار، وأوقفت أي تحقيق صحفي يخص موضوع رودريغيز وعائلتها.