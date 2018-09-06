ووصف رونالدينيو في مقابلة مع موقع "سبورت" ميسي، بأنه "أفضل لاعب في التاريخ"، مضيفا أن "هذا الأمر لا شك، فما فعله ميسي لم يفعله أي لاعب آخر".

وأعرب أسطورة نادي برشلونة ومنتخب البرازيل السابق، عن أمله أن يستمر ميسي في اللعب 20 سنة أخرى، مشيرا إلى أن "عشاق كرة القدم يحبون رؤيته لأطول فترة ممكنة على الملاعب".

وقال رونالدينيو: "أعتقد أنه عندما سيقرر ترك الملاعب، لن يتمكن أحد من حمل الرقم 10 بعد ليو. يجب أن يتخلى برشلونة عن هذا الرقم عندما يعتزل ميسي. إننا نتحدث عن لاعب عظيم".

وعندما سئل رونالدينيو عن أفضل اللاعبين الذي يود اللعب معهم، لو عاد به الزمن إلى الوراء، فقال: "هناك الكثير من اللاعبين الذين لم ألتق بهم وكنت أود أن ألعب معهم. فيليبي كوتينيو (لاعب برشلونة) واحد منهم".

وأضاف أن "إنييستا أيضا لاعب عظيم. لكن لكل منهما أسلوبه الخاص، وأعتقد أن كوتينيو سوف يكون واحدا من الأسماء الكبيرة في عالم كرة القدم، هو كذلك الآن، لكنني أعتقد أنه سيكون أكثر مستقبلا".

وفي ما يتعلق بالمقارنة بين ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل حديثا من ريال مدريد إلى يوفنتوس قال رونالدينيو: "بالنسبة لي لا يتعلق الأمر بمن هو أكثر اكتمالا، إنها مسألة ذوق".

وأضاف: "أنا أفضل أسلوب ميسي. لكن رونالدو لاعب مكتمل ولديه كل شيء. وكذلك الأمر بالنسبة لميسي، لكن المسألة تعود للذوق، لذلك أنا أفضل أسلوب ميسي".