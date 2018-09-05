وبدأت سيرينا البالغة من العمر 36 عاما المباراة بصورة متواضعة باستاد "آرثر آش" وسمحت لبليسكوفا بالتقدم 3-1 في المجموعة الافتتاحية.

وفي ظل الحرارة الشديدة التي تسببت في إيقاف مباريات الناشئين في وقت سابق من الثلاثاء، ارتكبت وليامز 22 خطأ سهلا في المجموعة الافتتاحية، لكنها أظهرت قدراتها الكبيرة لتعوض تأخرها وتحسم المجموعة بالفوز باخر أربعة أشواط.

وكانت المجموعة الثانية أكثر سهولة للمصنفة 17. وكسرت وليامز إرسال بليسكوفا مرتين لتفوز بشوطها الثامن على التوالي وتتقدم 4-صفر، وأجهضت انتفاضة قصيرة من اللاعبة التشيكية، قبل أن تسدد ضربة الإرسال الساحقة رقم 13 لها في اللقاء، لتحسم الأمور بعد ساعة واحدة و26 دقيقة من اللعب.