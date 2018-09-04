وسحبت قرعة المسابقة التي ستقام في أبوظبي والعين في نهاية العام الجاري، الثلاثاء، وأسفرت عن مواجهة الفائز من المباراة الافتتاحية مع بطل أفريقيا.

وسيتحدد بطل أفريقيا في نوفمبر، لكن البطولة تضم خمسة فرق عربية هي الوداد البيضاوي المغربي حامل اللقب والأهلي المصري والترجي التونسي والنجم الساحلي التونسي ووفاق سطيف الجزائري.

وسحبت قرعة دور الثمانية لدوري الأبطال يوم الاثنين.

وفي المباراة الأخرى بالدور الثاني، المقرر إقامته في 15 ديسمبر، سيلعب بطل آسيا مع وادي الحجارة المكسيكي.

وأقيمت مباريات الذهاب في دور الثمانية بدوري أبطال آسيا، وفاز السد القطري والدحيل القطري، بينما تقام مباريات الإياب بعد أسبوعين، وسط آمال بتأهل الفريقين العربيين إلى الدور قبل النهائي.

وسيلعب الفائز من بطل آسيا ووادي الحجارة مع ريال مدريد بطل أوروبا وحامل اللقب في الدور قبل النهائي يوم 19 ديسمبر، بينما قبلها بيوم واحد سيظهر بطل أميركا الجنوبية ضد بطل أفريقيا أو العين أو ولنغتون، مما يعني أن بطل القارة السمراء أو بطل الإمارات سيبتعد عن طريق ريال مدريد حتى المباراة النهائية.

وستقام المباراة النهائية في 22 ديسمبر كانون الأول الجاري.