وخسر فيدرر أمام الأسترالي جون ميلمان 6-3 و5-7 و6-7 (7-9) و6-7 (3-7).

وهذه هي المرة الأولى التي ينتهي فيها مشوار السويسري الفائز بلقب هذه البطولة 5 مرات بهذا الشكل المبكر من فلاشينغ ميدوز، منذ خسر في الدور الرابع أيضا أمام الإسباني تومي روبريدو عام 2013.

وكانت أسوأ نتيجة له في الغراند سلام منذ خروجه حينها من الدور الثالث لأستراليا المفتوحة عام 2015 على يد الإيطالي أندرياس سيبي.

وفي المقابل، خرج ميلمان، البالغ 29 عاما والمصنف 55 عالميا، منتصرا في أول اختبار له في الدور الرابع لإحدى بطولات الغراند سلام.

وجاء انتصاره مدويا لأنه تحقق على حساب صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب الكبرى (20).

ووقف الأسترالي، الذي تبقى أفضل نتيجة له على صعيد دورات رابطة المحترفين وصوله هذا الموسم الى نهائي دورة بودابست، حائلا دون مواجهة انتظرها عشاق التنس حول العالم في ربع النهائي بين فيدرر والصربي نوفاك جوكوفيتش، المصنف سادسا، الذي حجز بطاقته في وقت سابق بفوزه على البرتغالي جواو سوزا 6-3 و6-4 و6-3.