وأوضح ميسي أن برشلونة يمكنه الاستفادة من رحيل رونالدو ، باعتبار أن "كلاسيكو الأعداء" لن يكون بالقوة ذاتها عندما كان "صاروخ ماديرا" يلعب في صفوف الميرنغي.

وقال النجم الأرجنتيني لراديو كاتالونيا: "ريال مدريد واحد من أفضل الفرق في العالم ولديهم تشكيلة رائعة، لكن من الواضح أن رحيل رونالدو يجعلهم أقل جودة ويجعل يوفنتوس أحد المرشحين الأقوياء للفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأعرب ميسي عن استغرابه ودهشته من مغادرة رونالدو لسانتياغو برنابيو، قائلا: "لم يدر بخلدي أنه سيغادر مدريد أو ينضم إلى يوفنتوس. كان هناك الكثير من الفرق التي تريده، لقد فاجأني صراحة، بيد أنه في النهاية اختار فريقا جيدا للغاية".

من جانب آخر، أبدى ميسي سعادته بقدوم عناصر جديدة إلى برشلونة، خلال موسم الانتقالات الصيفي، حيث انضم كل من آرثر وكليمنت لينغليت ومالكوم وأرتورو فيدال إلى عملاق كامب نو،

واعتبر أن انضمام لاعبين جدد رفع من مستوى الاداء الجماعي لبلوغرانا، قائلا: "لم أكن أعرف الكثير عن آرثر قبل انضمامه، لكنه يشبه إلى حد كبير تشافي"، بحسب موقع "جول" الرياضي.

وأضاف: "هو حقًا لاعب جيد وجدير بالثقة. يلعب بشكل جيد في المساحات القصيرة دون أن يفقد الكرة".