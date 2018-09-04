ولم تخسر شارابوفا، الفائزة باللقب في 2006، أي مباراة أقيمت مساء في نيويورك، قبل أول مواجهة لها ضد سواريز نافارو في إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وقالت سواريز نافارو في مقابلة بالملعب "هذه أول مرة ألعب فيها هذا العام في المساء. أنا سعيدة جدا لأنني قدمت مباراة جيدة".

ودفعت شارابوفا الحاصلة على خمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى ثمن ارتكابها 38 خطأ مزدوجا، ونجحت في أقل من نصف نقاط إرسالها الأول بينما ارتكبت ثمانية أخطاء مزدوجة.

ومع تعطل سلاحها الأقوى، سقطت شارابوفا في ساعة واحدة و31 دقيقة تحت الأضواء باستاد آرثر آش، لتحقق سواريز نافارو المصنفة 30 ثاني انتصار لها فقط على اللاعبة الروسية في ست محاولات.

وستلتقي اللاعبة الاسبانية في دور الثمانية مع ماديسون كيز وصيفة البطلة العام الماضي.