وتمسّك مجلس إدارة النادي بحقوق ناديه، وطالب اتحاد اللعبة بـ"إجراء تحقيق عاجل، وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي حرصًا على استكمال المسابقة، والعدالة بين الأندية المتنافسة".

وتعادل الأهلي سلبا مع ضيفه الانتاج، الأحد الماضي، فبقي متصدرا للبطولة التي يحمل لقبها في المواسم الثلاثة الأخيرة برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف أماكم بيراميدز الذي تعادل بدوره أمس مع مضيفه سموحة 1-1.

وجاء في البيان "مجلس إدارة الأهلي، وهو يؤكّد على تعاونه الصادق مع كافة عناصر المنظومة الكُرَوية ومن بينها الحكام دعمًا للاستقرار وترسيخًا لمبدأ المنافسة الشريفة.. إذ يرفض وبشكل قاطع ما ارتكبه طاقم التحكيم ومعاونوه من أخطاء فجّة (في المباراة)، والتي خرجت بشهادة كل الخبراء والنقاد عن نطاق الأخطاء التقديرية المقبولة، بل وأثّرت بشكل مباشر في نتيجة المباراة، وحرمت الأهلي من فوز يستحقهـ بعد تجاهل احتساب ركلة جزاء صحيحة، وكذلك إلغاء هدف صحيح دون أي سند قانوني".

ونقلت "فرانس برس" عن البيان "مجلس الإدارة لا يقبل بما حدث، ولن يسمح بالمساس بحقوق ناديه المشروعة، ويطالب اتحاد الكرة بوصفه القائم على شؤون اللعبة بإجراء تحقيق عاجل مع طاقم تحكيم المباراة، واستبيان الحقيقة، واتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع تكرار هذه الأخطاء التي تهدد استكمال المسابقة".

وختم الأهلي بيانه بأن "مجلس الإدارة يحتفظ لنفسه بكافة حقوقه في التصعيد؛ حتى وإن استدعى الأمر عدم استئناف الفريق لمبارياته في بطولة الدوري في حال عدم وضوح الرؤية كاملة من خلال اتحاد الكرة، واتخاذ قرارات صارمة تضمن العدالة بين الجميع ولو بإسناد مباريات الأهلي القادمة لحكّامٍ أجانب، يتحمل النادي تكاليف الاستعانة بهم".